VALDOBBIADENE - Mancano i parcheggi nella zona collinare che va da Valdobbiadene a Guia, passando per San Pietro di Barbozza e Santo Stefano. La mancanza di spazi riguarda tutte le aree circostanti che per la loro morfologia e per non deturpare il paesaggio non consentono la realizzazione di posteggi che consentano poi l'accesso alle varie attività della zona, in particolare a quelle nell'ambito dell'enogastronomia e alle cantine, oltre che a luoghi di interesse storico e culturale che fanno parte del complesso e unico tessuto delle Colline diventate Patrimonio dell'umanità tutelato dall'Unesco. La questione è tornata alla ribalta nei giorni scorsi quando, complici le belle giornate di sole, si sono moltiplicate le auto parcheggiate lungo la dorsale panoramica che costeggia i vigneti, e sono state elevate una decina di multe, in particolare nella zona vicina all'Osteria senz'Oste.



LA QUESTIONE

«I turisti per noi sono di vitale importanza - dichiara il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese - Stiamo cercando delle soluzioni che sono state purtroppo rallentate dall'emergenza Covid. Da più di un anno abbiamo fatto delle ipotesi di intervento per realizzare un parcheggio, intervento privato su proprietà private, sentendo i vari proprietari di terreni in quella zona. Purtroppo non siamo ancora arrivati a una soluzione perché bisogna mettere d'accordo più soggetti». C'è però un piano B: «Lalternativa proposta è quella di organizzare con i privati un servizio di navetta - spiega il sindaco - che porti le persone dai parcheggi già presenti in zona San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Valdobbiadene, verso quella zona di via Treziese. So che di questo servizio si sta interessando Cesare De Stefani. Per il Comune sarebbe una soluzione intelligente e potrebbe essere una sorta di sperimentazione di un servizio turistico che permette di visitare meglio l'intero territorio, in maniera più sostenibile. Potrebbe essere utile e interessante per molte realtà ricettive di Valdobbiadene. . Non possiamo limitarci a considerare la mancanza di parcheggi nelle zone di collina come un problema, tanto meno un problema locale o temporaneo e stagionale. Credo che un servizio di trasporto su area vasta (appunto l'area pedemontana trevigiana) che nasca per dare servizi ai turisti ma che possa potenziare anche il trasporto locale dei residenti, sia una opportunità di sviluppo e crescita da affrontare assieme, privati, Comuni, enti sovraordinati, associazioni e consorzi di promozione del territorio».



IL PROGETTO

L'esigenza di una soluzione era già da mesi sul tavolo di De Stefani, gestore dell'Osteria senza Oste: «Avevo pensato ad una soluzione che impieghi un mezzo adatto a percorrere le strade collinari, strette e tortuose. La mia proposta è questa, dopo aver studiato attentamente un percorso che parta da dove si trova la caserma dei carabinieri a Valdobbiadene e prosegua fino alla piazza che grazie al lavoro dell'amministrazione è stata in questi mesi rivalutata e ripensata con intelligenza. Da qui si può fare una visita al duomo, a Villa Dei Cedri e raggiungere tutte le attività che nella piazza stessa. Poi il percorso prosegue verso San Pietro di Barbozza, Osteria senz'Oste e Santo Stefano, poi Guia, Follo e Saccol, coinvolgendo tutte le attività dell'area. È un servizio che va pensato nell'organizzazione e nelle tempistiche in modo da mettere il turista e il visitatore in totale tranquillità dandogli l'opportunità di godersi i luoghi e lo spettacolo naturale che le Colline offrono. Avrei già pensato ad un nome, rifacendomi all'Orient Express lo chiamerei il Senz'Oste Express. Ho già da tempo avviato le mie ricerche e in sinergia con l'amministrazione Comunale cercheremo di avviarlo quanto prima.

