MONTEBELLUNA - Diciottenne, classe 2004, residente a San Gaetano. Si chiama Davide Cagnes e tutto lascia intendere che possa essere uno dei concorrenti del collegio, la seguitissima trasmissione di Rai Due nella quale un'ipotetica classe di adolescenti vive, appunto, l'esperienza del collegio, ambientato nello specifico nel 1958, per quanto riguarda l'edizione all'avvio (peraltro già registrata nel mese di luglio).



LA SELEZIONE

Fra i provini della trasmissione, che Rai play ha reso pubblici ieri mattina, c'è infatti anche quello del Montebellunese. E che i teenagers di Marca e non solo lo abbiano notato non ci sono dubbi. Il diciottenne ha infatti improvvisamente visto schizzare, nella giornata di ieri, i proprio follower su Instagram a ben oltre i 2mila. E lo stesso vale per i tik tok. Di lui, chi lo conosce sa che studia in un istituto di Castelfranco per diventare parrucchiere e che ha una passione per il calcetto. È stato infatti tesserato con il Montebelluna futsal. Che dire poi delle domande cui è stato sottoposto dagli insegnanti del collegio? Beh, forse un po' di ripasso non gli farebbe male. Davide, infatti, ha qualche problemino con la geografia (non sa quale sia il capoluogo dell'Umbria), ma anche con la storia, in particolare in relazione al concetto di guerra fredda. E pure la parola paradossale suscita in lui qualche grattacapo. Quesiti a parte, il giovane Montebellunese è parso carino e semplice, oltre che pronto a buttarsi nella mischia. Neppure i suoi compagni di classe, inoltre, sono spiccati per conoscenze, tranne qualcuno. Una cosa è certa. In classe ci sarà da divertirsi.



LE PUNTATE

Le puntate del collegio saranno trasmesse dal prossimo 27 settembre e a giorni i partecipanti verranno ufficializzati. Intanto, fra i ragazzi della Marca il tam tam è già partito e tutti sono pronti ad ascoltare le prossime perle del concittadino. Sperando che non siano troppo sconvolgenti. (l.bon)