COLLE UMBERTO (TREVISO) - Incidente stradale alle 15 del 9 dicembre a Colle Umberto, in via Roma, sulla Sp42. Due auto si sono scontrate, una vettura è finita su un fianco in mezzo alla pista ciclabile. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita nello schianto.