CONEGLIANO - Ha trovato un acquirente l'ex Cotonificio di Conegliano, in una zona strategica da riqualificare nel cuore del centro cittadino, che aveva fatto parte ed era stato una delle eccellenze del gruppo tessile Bassetti e per il quale, dopo la sua cessione, si erano succedute diverse aziende del settore, che hanno chiuso i battenti. Era in vendita dai quindici anni e sta per acquistarlo Luciano Mazzer, presidente de La Tegola Canadese di Vittorio Veneto, ma che è un coneglianese residente in un palazzo del centro storico in via Beato Ongaro del quale ha messo a disposizione alcuni locali al pianterreno per la sede del Rotary Club Conegliano di cui fa parte. «Ho comprato l'ex Cotonificio - conferma - ma per l'ufficialità si dovrà attendere l'atto di compravendita che sarà sottoscritto nei prossimi giorni». L'area in cui sorge è interamente privata e il Comune non aveva le risorse per l'acquistarla, nonostante la posizione strategica del complesso. Dopo la sua chiusura, per le vicissitudini delle società che lo avevano acquistato dalla Bassetti, il complesso apparteneva da diversi anni ad uno dei più importanti istituti di credito italiani, ovvero il gruppo BPM (Banca Popolare di Milano), che si è affidato ad un'agenzia per la sua vendita.

AREA STRATEGICA

Sorge tra via Brigata Bisagno, via Zamboni e via Dalmasso, in un contesto nel quale ci sono altri fabbricati dismessi, ovvero l'ala nord dell'ex caserma San Marco e le sue ex autorimesse, di proprietà dell'Usl 2, che sono state inserite tra i beni da dismettere, e dell'ex Istituto Professionale per il Commercio, quello delle segretarie e dei contabili d'azienda, che è del Comune e il cui pianterreno da alcuni anni viene utilizzato come gattile dell'Enpa. Nel contesto di una vasta zona centrale in cui sorgono, tra l'altro, l'ospedale civile Santa Maria dei Battuti e diversi istituti scolastici, che ha bisogno di essere riqualificato per la sua collocazione e lo stato di progressivo degrado in cui è in gran parte lasciata. È uno degli enormi buchi neri rimasti nel cuore del centro cittadino. L'area dell'ex Cotonificio di Conegliano, in cui si producevano tessuti di alta qualità, è estesa 20mila metri quadrati e nel suo ambito ci sono i capannoni in cui lavoravano gli operai, oltre che due palazzine di tre piani dove si trovavano gli uffici. Era stato messo in vendita per una somma di 5 milioni e 300mila euro.

MESSA IN SICUREZZA

Nell'area dell'ex Cotonificio, dove una parte del tetto si era pericolosamente spostata in occasione della tromba d'aria dell'estate del 2016 ed era stata rimossa, la proprietà ha comunque continuato a intervenire per salvaguardare i fabbricati, con ripetuti interventi, che sono ancora in corso per mettere in sicurezza e consolidare le facciate che presentavano dei distacchi. Il suo abbattimento non è mai rientrato nelle intenzioni della proprietà, che sono state quelle di venderlo nelle condizioni in cui si trova è conservato. Sono delle ipotesi che si stanno facendo, ma con la sua vendita alcuni fabbricati potrebbero così essere riqualificati con una nuova destinazione e nel contesto più ampio in cui sorge, dove si trovano anche l'ex Ipc e l'ala nord dell'ex caserma San Marco, potrebbero essere ricavati spazi per parcheggi, di cui sono carenti il vicino ospedale, nel quale alle otto di mattina non si trovano più posti liberi, e le numerose scuole che sorgono nella zona, oltre che aule per la Scuola Enologica Cerletti, che ha bisogno di spazi.