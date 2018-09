Prelievi di sangue: in coda per ore. I pazienti si alzano e se ne vanno

di Mauro Favaro

TREVISO - Centinaia di persone in coda per ore per un prelievo del sangue. Attese infinite in mezzo a una calca senza precedenti. Più di qualcuno non ha retto e se n'è andato prima che fosse arrivato il proprio turno, chiedendo il rimborso del ticket già pagato. Quella di ieri è stata una mattinata di autentica passione nel distretto di borgo Cavalli. L'Usl della Marca ha annunciato che chiederà i danni a Vision, il consorzio che dall'inizio di luglio gestisce i punti prelievo dell'ex Usl di Treviso. «Li metteremo in mora e dovranno pagare una sanzione, come prevede il contratto scandisce il direttore generale Francesco Benazzi ricordo che con più messe in mora c'è la possibilità di recedere dall'appalto. Ma contiamo che situazioni del genere non si ripetano più». Sono state in tutto 464 le