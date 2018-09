Cene a casa con gli amici: 60 euro â€‹a testa per cibo, vino e cocaina

di Denis Barea

TREVISO - Cene con gli amici a base di tanto cibo, altrettantoma soprattutto di, servita come dessert ad un giro di conoscenti che, per le piste di polvere bianca alla fine delle portate, avrebbero pagatoA organizzare i, che si tenevano in un appartamento deldove vive una, era M.T., un 45enne di Treviso ora a processo per detenzione e spaccio di stupefacenti. All'uomo gli inquirenti sono arrivati nel corso delle indagini svolte dalla Polizia di Stato sullo spaccio di polvere bianca organizzato da un gruppo di nigeriani che avevano stabilito i loro bazar della droga in Viale Luzzati.