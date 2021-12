Pieve di Soligo. Scoppia il focolaio dopo il viaggio ad Assisi. Cluster di 92 persone, il caso indice è in terapia intensiva

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Cluster Covid di 92 persone dopo un viaggio ad Assisi è stato scoperto a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Nel cluster, individuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 2, in relazione al monitoraggio Covid-19, ci sono attualmente 24 positivi, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti. Il caso indice, da cui avrebbe avuto origine il cluster, è ricoverato in Terapia Intensiva .

Il cluster è correlato ad un viaggio ad Assisi effettuato la scorsa settimana: buona parte delle persone hanno viaggiato a bordo di due pullman, sedici quelle che hanno raggiunto l'Umbria con auto propria.