Risse e persone poco raccomandabili: club privato chiuso dal questore

TREVISO - Un circolo privato della prima periferia di Treviso è stato chiuso per due settimane, su iniziativa del questore, a causa del ripetersi, negli ultimi tempi, di episodi di violenza fra avventori in seguito ai quali si sono rese necessarie le cure del pronto soccorso dell'ospedale locale.



Nel corso di accertamenti è stata anche verificata la presenza di vari soggetti già note alla magistratura e destinatarie di misure restrittive, giudicate di «estrema pericolosità sociale». Il club, inoltre, sarebbe stato aperto anche a persone non iscritte facendo così venir meno il profilo ufficiale di associazione musicale e culturale no profit.

