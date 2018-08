Quegli angeli in corsia vestiti da clown: «Una cura speciale»

di Mauro Favaro

TREVISO - «Se si cura una malattia, si vince o si perde. Ma se si cura una persona, si vince sempre». È questa la certezza, sintetizzata magistralmente da Patch Adams, che spinge i volontari di Giocare in corsia, gruppo legato alla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, a portare ogni giorno un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria del Ca' Foncello, diretto da Stefano Martelossi. Ci sono in tutto 160 persone, di ogni tipo, ingegneri, avvocati, insegnanti, operai, studenti e così via, che si turnano in piccole squadre per essere sempre presenti: mattina, pomeriggio, sera. E le nuove richieste non mancano. Grazie al loro impegno, assieme alla sensibilità dei medici, degli infermieri e del resto del personale, arriva una ventata di normalità anche in uno dei reparti più delicati dell'ospedale di Treviso.