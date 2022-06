Un presidio per prof Cloe e contro la transfobia in piazza Santa Maria dei Battuti a Treviso

Treviso scende in piazza per Cloe, la professoressa trans suicida per transfobia. L'appuntamento domani, 18 giugno, alle 18, organizzato dal coordinamento Lgbte di Treviso, la Rete degli studenti medi Treviso, Agedo e Famiglie arcobaleno. Un vero e proprio presidio in piazza Santa Maria dei Battuti per Cloe Bianco e per tutte le vittime di transfobia. «Cloe Bianco, insegnante, nel 2015 aveva fatto coming out come donna trans ai suoi studenti - sottolineano gli organizzatori nel promuovere l'evento - Le reazioni chiassose e indignate della politica, e in particolare dell'assessora regionale all'istruzione Donazzan, hanno portato Cloe ad essere allontanata dall'insegnamento. Proprio a scuola, che dovrebbe essere primo luogo di inclusione e rispetto, una discriminazione che ha portato Cloe alla solitudine, alla depressione e alla scelta estrema di porre fine alla propria vita. Quello di Cloe Bianco non è purtroppo un caso isolato: il clima d'odio che si respira forte, nel nostro paese, porta ancora troppe persone trans alla vergogna, all'isolamento, alla censura di sé, con effetti devastanti sulla loro salute mentale. Le aggressioni e la violenza di stampo transfobico sono ancora troppe, e c'è una parte consistente della politica che alimenta e giustifica la discriminazione ogni giorno. Sabato 18 scendiamo in piazza per ricordare Cloe, ma anche per chiedere responsabilità a una politica che non sembra capace di garantire a chiunque gli stessi diritti, soprattutto quello ad esistere».

