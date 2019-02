​Da senza fissa dimora a imprenditori, ma la favola di Ugo e Luciano finisce in tribunale

di Paolo Calia

TREVISO - Sono partiti assieme dal buio di una stanza del dormitorio comunale; tante notti passate a progettare e a cercare una via d'uscita a quella vita fatta di brandine anonime, di pasti alla mensa della Caritas, di una doccia saltuaria e di enormi stenti. E assieme sono risaliti, hanno conosciuto un po' di successo ma, soprattutto, sono riusciti a ribaltare le loro vite come rarissimamente capita. Ma adesso, i due senza fissa dimora diventati imprenditori grazie a ingegno, competenza, caparbietà e un briciolo di fortuna, oltre a essersi separati hanno anche cominciato a litigare a suon di carte bollate e avvocati. Motivo: i soldi, ovviamente. Per l'esattezza 2.500 euro. Non una bella fine per una storia di riscatto meravigliosa.