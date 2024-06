TREVISO - Claudio Borgia, presidente provinciale di FdI, da un lato si gode il primato in provincia: il suo partito è arrivato al 36% alle Europee, primo in assoluto. Leader indiscusso del centrodestra. Dall’altro è già al lavoro per centrare il prossimo traguardo: aumentare il bottino di sindaci targati FdI.

Borgia, FdI al 36% a livello provinciale. Ma la sfida tra partiti si gioca sul numero dei sindaci.

«Vero. E il mio obiettivo è chiaro: avere entro la fine dell’anno il 20% dei sindaci trevigiani di Fratelli d’Italia. E non parlo di sindaci d’area, ma proprio di tesserati. Oggi siamo attorno al 15% ma punto più in alto».

Quindi vuol dire che qualche primo cittadino sta per avvicinarsi a FdI?

«Ce ne sono alcuni, ma diremo quali a tempi debito».

Adesso quanti ne avete?

«Abbiamo chiuso questa tornata elettorale con dieci primi cittadini, prima ne avevamo tre. Quindi li abbiamo più che triplicati».

Il risultato delle Europee è stato buono?

«Siamo felicissimi del voto politico che ci conferma primo partito in provincia».

Successo però dovuto al traino di Giorgia Meloni.

«Un risultato ovviamente legato a Giorgia Meloni, ma anche al lavoro fatto nel territorio. Appena eletto presidente ho affrontato le politiche e FdI ha toccato il 32%. Mi avevano detto che non avrei mai fatto di meglio. Ora siamo al 36%».

Ma nel voto amministrativo la Lega è ancora avanti.

«In realtà abbiamo ottenuto in nostri bei risultati. A Preganziol, anche se non abbiamo eletto il sindaco, siamo il primo partito. Così come a Vittorio Veneto e in tanti comuni».

A Preganziol, dove presentavate un vostro candidato, ha vinto il centrosinistra. Cosa è successo?

«Intanto ricordo che a Preganziol il centrodestra, negli ultimi 20 anni, ha governato una sola volta. Cinque anni fa il candidato della nostra coalizione aveva ottenuto il 45%; quest’anno Cestaro è arrivato quasi al 49%. Siamo migliorati tenendo conto che Preganziol è la Stalingrado della Marca. Cestaro lo ricandiderei».

Ma avete perso.

«Purtroppo è mancata Forza Italia. Noi abbiamo fatto il nostro, così come la Lega, Forza Italia invece ha preso il 2% senza eleggere un solo consigliere. Si sono aggiunti alla coalizione all’ultimo. E siamo partiti con la campagna elettorale in forte ritardo. Questo ha pesato».

Le soddisfazioni quali sono state?

«La conferma dei sindaci uscenti a Meduna, San Polo e Mansuè. E poi i risultati ottenuti nel montebellunese a Caerano, Altivole, San Pietro di Feletto e a Gorgo».

Non è andata bene a Valdobbiadene.

«Candidando la Bertelle abbiamo provato a offrire qualcosa di nuovo ai cittadini dopo due mandati con uno stesso sindaco, che ha voluto candidarsi anche per il terzo. Martina ha lavorato bene, ma non è andata come volevamo».