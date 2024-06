CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Civetta rimane incastrata in una grondaia, salvata dai vigili del fuoco. Il fatto è accaduto oggi, 11 giugno, quando il rapace è rimasto incastrato con una zampa su una grondaia di un'abitazione in via Montebelluna di Salvarosa a Castelfranco Veneto. Intervenuti i pompieri, lo hanno salvato e consegnato al personale della fauna selvatica per le cure.