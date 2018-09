di Luca Pozza

CISMON DEL GRAPPA - L'arresto di un latitante e il sequestro di una struttura alberghiera rappresentano il bilancio di un'operazione congiunta effettuata oggi all’albergo, da parte dei carabinieri della stazione di Solagna, in collaborazione con i colleghi del, della stazione dei carabinieri forestali di Carpanè e dei tecnici dell’Ufficio igiene dell’Ulss 7 Pedemontana di Bassano.Durante tale accertamento nell'albergo, gestito da R. C., 61enne residente a Pederobba (Tv), è stato rintracciato il ricercato, destinatario di un mandato di cattura emesso dalla Procura di Treviso, dovendo scontare un anno in seguito alla truffa compiuta nel mese di giugno 2008 proprio a Quinto. Al vaglio dei carabinieri la posizione giuridica del gestore per l’ipotesi di favoreggiamento personale, nel caso in cui abbia in qualche modo agevolato la latitanza dello Schiavon.Relativamente al controllo amministrativo, l’albergo Forcelletto, viste le gravi violazioni riscontrate, è stato sottoposto a sequestro amministrativo, essendo privo di autorizzazioni allo svolgimento dell’attività e sanzionato per evidenti carenze igienico-sanitarie. Schiavon è ora rinchiuso nella casa circondariale di Vicenza, mentre l’albergo è chiuso.