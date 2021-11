TREVISO - Si era addormentato in sala proprio poco prima della fine del film. I titolare se n'è accordo durante l'ultimo giro di controllo per poi procedere con la chiusura del cinema. E dopo averlo svegliato, l'ha invitato a tornare il giorno seguente, con lo stesso biglietto, per vedere l'ultima parte della pellicola. È quanto successo domenica sera all'Edera di Treviso. Nemmeno Georges Méliès avrebbe potuto raccontare meglio la magia del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati