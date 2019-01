Que piccolo cinema d'essai sulle colline, vivo e attivo grazie a 170 volontari

di Elena Filini

Quando in sala si fa buio, ognuno resta seduto con le proprie emozioni. A Hollywood come a, in un. Ed è a quella magia, allo stupore del silenzio tra i velluti che ogni vero cineasta sceglie di legarsi. Se il cinema non è un luogo ma una categoria dell'anima, esistono ancora sale capaci di raccontare storie antiche. C'è un Nuovo cinema Paradiso aggrappato alle colline, in una valle assolata, legata alle dolci memorie di Andrea Zanzotto. Vive da quindici anni grazie al contributo gratuito di 170 persone. Si chiama: qui in molti hanno imparato ad amare pazzamente la settima arte. Hanno dai 16 ai 40 anni, sono un gruppo di appassionati volontari:attesi dal grande pubblico. Fanno una programmazione serrata e, quasi incredibilmente, sono in attivo.