Altre 2 classi di una scuola materna in quarantena: bimbi a casa fino al 29

CIMADOLMO - Il mancato rispetto delle norme di separazione fra le classi di una scuola materna di Cimadolmo, in una delle quali nei giorni scorsi si è resa necessaria l'applicazione della quarantena, ha comportato oggi la necessità di ricorrere alla stessa misura precauzionale per altre due classi. Lo comunica l'azienda sanitaria Ulss n.2 di Treviso. La misura è stata resa necessaria per un secondo caso di positività fra un familiare degli iscritti della classe iniziale. I bambini dovranno rimanere assenti dalle aule fino al 29 settembre.

