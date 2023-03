Cimadolmo, ladri sfondano la vetrata del negozio Grintbike con il furgone e arrraffano 15 biciclette

CIMADOLMO (TREVISO) - Ladri in azione in un negozio di biciclette: vetrina sfondata con un furgone e 15 bici portate via. Il furto è stato messo a segno al Grintbike di San Michele al Piavenella, nella notte del 13 marzo. I malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Il danno complessivo è in corso di quantificazione.

Il furgone utilizzato nel colpo è stato ritrovato dalle pattuglie di carabinieri impegnate nelle ricerche degli autori del reato a pochi chilometri di distanza da Cimadolmo.