CIMADOLMO - Protagonista assoluto era lui, il prelibato asparago bianco di Cimadolmo igp . Che ieri mattina si è mostrato in tutta la sua prelibatezza alla 48. Mostra interprovinciale organizzata dalla Pro loco. Ospite d’onore il governatore del Veneto Luca Zaia che, nel suo intervento, non ha mancato di evidenziare quest’eccellenza del territorio, è un tesoro gastronomico veneto. Accanto al presidente Zaia c’erano l’assessore Federico Caner, il sindaco di Cimadolmo Giovanni Ministeri che ha fatto gli onori di casa e c’era lui, il cavalier Graziano Dall’Acqua, infaticabile presidente della Pro loco. Che dietro le quinte, con decine di volontari, fa sì che questa sia una delle mostre più apprezzate del territorio. «L’Asparago Bianco di Cimadolmo igp viene prodotto in una zona che comprende 11 comuni e precisamente: Cimadolmo, Breda di Piave, Fontanelle, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola – ha ricordato Zaia -. In questa zona operano una cinquantina di produttori certificati che, su 100 ettari riservati di terreno, producono circa 7 mila quintali di questo prezioso “germoglio di primavera”». «Abbiamo premiato il Consorzio dell’asparago di Badoere igp, il Consorzio dell’asparago bianco di Bassano dop. Per quanto riguarda il Consorzio di Cimadolmo è stato premiato il miglior prodotto esposto – dice il presidente Dall’Acqua -. all’azienda agricola La Negrisia di Ponte di Piave». Adesso via all’acquisto di questa ghiottoneria da mettere in tavola.

Ultimo aggiornamento: 1 Maggio, 06:00

