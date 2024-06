Cima Grappa, nuovi scavi archeologici: dopo il ciondolo si cerca l'intero manufatto. La sindaca di Pieve: «Io ci credo»

PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Scavi archeologici vicino alla malga Ardosetta proprio sotto cima Grappa: gli archeologi hanno già recuperato dei reperti ma si punta a trovare un manufatto votivo. «Io ci credo» dice la sindaca di Pieve del Grappa Annalisa Rampin dopo che il Comune ha finanziato la campagna di scavi iniziata qualche giorno fa. La possibilità che dagli scavi possano emergere reperti interessanti è concreta: sul Monte Grappa, sito Mab Unesco, si sono svolte due guerre mondiali, ma l’attenzione è su possibili insediamenti in epoca preromana con alcuni abitanti della pianura spostatisi quassù appresso alle mandrie.

Il ciondolo

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato per caso qualche tempo fa quando proprio vicino alla malga Ardosetta. «È un luogo mistico perché da lì è possibile vedere la cima del Monte in maniera particolare» spiega la sindaca Rampin. Proprio lì è stato trovato un “ciondolo” particolare. Inizialmente non è stata data troppa importanza al reperto, anche perché sembrava uno dei tanti raccolgono che trovavano e trovano ancor oggi i “recuperanti”. Poi per caso il ciondolo è stato osservato da un esperto del settore, che lo ha studiato per bene riuscendo a capire che quello è un oggetto votivo di epoca preromana. L’importanza della scoperta era emersa circa un anno fa: da lì la decisione di procedere con una serie di approfondimenti fino all’apertura in questi giorni degli scavi grazie a un finanziamento deciso dallo stesso comune di Pieve del Grappa.

Gli scavi

Gli scavi sono tenuti e diretti dagli archeologi del museo archeologico di Montebelluna diretto dalla dott.ssa Monica Celi. Al momento l’area è stata recintata e si è iniziato a scavare nella speranza di trovare un manufatto votivo. Qualcosa è già stato già recuperato ed è in queste ore al vaglio degli esperti. «È un momento importante - spiega la sindaca -: il sentore che quella fosse un’area particolare lo avevamo avuto un anno fa quando sono stati trovati alcuni oggetti interessanti. Ora questa campagna di scavi che abbiamo deciso di finanziare per cercare di trovare delle risposte a delle nostre suggestioni. Ci incoraggia il fatto che dei reperti sono stati trovati e portano tutti verso un’area votiva».