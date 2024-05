Non rispetta lo stop: auto travolge gruppo di ciclisti. Tre feriti

ARCADE (TREVISO) - Gruppo di ciclisti travolto da un’auto: due feriti. In ospedale sono finiti un 26enne e un 30enne, centrati in pieno e sbalzati di sella ieri in via Indipendenza da un anziano che non ha rispettato la precedenza. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, lungo la strada che collega il centro di Arcade a Povegliano ed è la più battuta dagli appassionati delle due ruote che si dirigono verso il Montello. I due ciclisti (C.R. e M.L.le loro iniziali) erano insieme ad altri amici quando, tutto a un tratto, si sono visti addosso la Punto. Oltre a loro, anche un terzo amico è caduto a terra, senza tuttavia riportare conseguenze. Al volante della macchina c’era F. G., 74enne della zona. Dalle prime ricostruzioni della polizia locale, l’automobilista sarebbe sbucato da una laterale senza rispettare la precedenza. Saranno tuttavia gli ulteriori accertamenti a ricostruire nel dettaglio le cause del sinistro. L’impatto, per i ciclisti, è stato improvviso e inevitabile. Entrambi sono stati sbalzati di sella, rovinando sull’asfalto, sotto gli occhi dei loro compagni di corsa. Illeso, invece, il conducente della vettura, rimasto molto scosso dall’accaduto.

I soccorsi

La chiamata al 118 è stata tempestiva: in una manciata di minuti sono arrivati sul posto ambulanza ed elisoccorso, atterrato nelle vicinanze. L’elicottero è intervenuto perché in un primo momento le condizioni di uno dei feriti sembravano critiche. I giovani ciclisti sono stati stabilizzati sul posto e poi trasferiti al Ca’ Foncello: uno in ambulanza, l’altro a bordo del velivolo di Treviso Emergenza. Nessuno dei due, fortunatamente, è in pericolo di vita: se la caveranno con contusioni e sospette fratture.

GLI ACCERTAMENTI

Dei rilievi di legge si sono occupati gli agenti della polizia locale intercomunale Postumia Romana. Resta da chiarire la causa della mancata precedenza: forse l’automobilista era distratto o forse ha calcolato male il tempo di svolta. L’anziano è stato sottoposto ad alcoltest per accertare se fosse lucido o meno al momento dell’impatto. I vigili hanno provveduto anche a dirigere il traffico durante la delicata fase dei soccorsi.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA