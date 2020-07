Ciclisti senza limiti: con le bici in spalla tentavano di passare tra i macingi precipitati

BORSO DEL GRAPPA - Con le bici in spalla tentavano di passare tra i massi caduti lungo il tratto di strada Giardino che porta a Campocroce di Borso chiusa al traffico per i lavori in corso di messa in sicurezza. Due ciclisti trentenni entrambi di Montebelluna ora saranno multati dalla polizia provinciale.

«Una situazione assurda che mette in pericolo intanto la loro vita ma anche il prosieguo dei lavori- denuncia il sindaco di Borso Flavio Dall'Agnol, stanco e anche seccato della situazione. L'episodio è successo ieri mattina intorno alle 11 quando i due ciclisti ignorando i segnali e le transenne sulla strada chiusa all'altezza della località Cornosega poco prima di Campocroce, hanno tentato l'attraversamento. Solo che gli operai della ditta specializzata stavano lavorando proprio sulla parete rocciosa per rimuovere i blocchi e i massi pericolanti in parte caduti dopo i violenti temporali delle settimane scorse che hanno obbligato la Provincia e il Comune di Borso a intervenire con dei lavori. Quindi i due ciclisti sono stati bloccati. È stato consigliato loro di tornare subito indietro non prima però di avere lasciato le proprie generalità per la multa.

«Non possono succedere queste cose-sbotta il sindaco- specie i ciclisti ignorano del tutto i divieti e forzano i blocchi per passare. Al punto che la ditta si è vista costretta a mettere due uomini per bloccarli. Sono persone sconsiderate perchè gli operai stanno lavorando e fanno cadere massi da quintali sulla strada. È pericolosissimo e poi se dovesse succede qualcosa oltre al danno grave per chi lo subisce, c'è anche il fermo del cantiere con i conseguenti danni per tutti gli operatori. Sono situazioni assurde, davvero incredibili» conclude il primo cittadino. Intanto i lavori lungo il chilometro di strada tra le gallerie pericolanti sta proseguendo. Per terminare l'intervento ci vottà ancora una decina di giorni.

G.Z.

