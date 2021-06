Gita tra amici sui colli asolani: ciclista cade e batte la testa. E' grave

MONFUMO - Brutto incidente questa mattina, venerdì 18 giugno, a Monfumo in via Longon. Un ciclista tedesco che stava facendo un giro sui colli asolani insieme ad una comitiva di amici accompagnati da una guida turistica, sempre di nazionalità tedesca, è caduto sbattendo violentemente il capo sull'asfalto. L'uomo è rimasto a terra svenuto. Immediata la richiesta di aiuto: stabilizzato sul posto dai sanitari il ciclista è stato portato in pronto soccorso Montebelluna. Nella caduta ha riportato un trauma cranico commotivo con perdita di coscienza, un trauma alla spalla sinistra ed escoriazioni multiple.