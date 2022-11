In bicicletta ubriaco nel trevigiano, denunciato un ciclista 55enne con 1,73 grammi per litro di alcol nel sangue

TREVISO - Al "manubrio" di una bici ubriaco. Non sono più solo gli automobilisti che si mettono al volante dopo aver alzato il gomito. I Carabinieri hanno denunciato alla magistratura un cittadino romeno di 55 anni che in sella alla propria bicicletta è stato sorpreso con una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,73 grammi per litro. Ben sopra la soglia prevista dal codice della strada per la conduzione di veicoli, anche a pedali.

I controlli su strada

Rilevanti i risultati conseguiti in tema di sicurezza stradale dai Comandi dell’Arma trevigiani: sei persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di alcool. Un 42enne montebellunese sorpreso alla guida di autovettura con tasso alcolemico pari a 2,30 g/l, un automobilista 44enne di origini senegalesi che risultava aver assunto sostanze alcoliche, con tasso alcolimetrico pari a 2,67 g/l, un 37enne del mottense controllato alla guida e risultato positivo all’alcoltest con tasso pari a 1,60 g/l, un 55enne di origini rumene che alla guida di bicicletta risultava aver assunto sostanze alcoliche con tasso pari a 1,73 g/l, un 26enne di origini albanesi dimorante nel coneglianese sorpreso alla guida di autovettura con tasso di 1,40 g/l ed infine un 34enne che, controllato alla guida nella periferia del Capoluogo, a richiesta della pattuglia operante si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.