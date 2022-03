Ciclista trentenne si schianta in discesa: grave trauma cranico

MONTEBELLUNA - Ciclista 32enne cade durante la discesa. È stato elitrasportato a Treviso per un grave trauma cranico. L'incidente è avvenuto a Biadene di Montebelluna verso mezzogiorno. Il giovane ciclista stava percorrendo via 18 giugno quando all'improvviso è caduto. L'impatto con l'asfalto è stato molto violento. Tempestivi i soccorsi: sul posto il Suem 118 con ambulanza ed elisoccorso. Il ferito è stato caricato in elicottero e trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in codice rosso.