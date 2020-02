Badante travolta da un furgone: muore prima dell'arrivo dei soccorsi

PIEVE DI SOLIGO - Incidente mortale questa mattina in via Montegrappa a Pieve di Soligo. A perdere la vita una ciclista, di cui non sono ancora state rese note le generalità. La donna, 51 anni, cittadina straniera, badante, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da un furgone e sbalzata sul marciapiede a fianco della carreggiata. Immediati ma inutili i soccorsi: quando i medici del Suem 118 sono giunti sul posto, per la ciclista non c’era già più nulla da fare. Per i rilievi di rito è intervenuta la Polstrada.

Ultimo aggiornamento: 12:20

