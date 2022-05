MONFUMO (TREVISO) - Malore fatale in bicicletta oggi, 12 maggio, verso mezzogiorno a Monfumo: F.C., ciclista di 65 anni residente a Mirano, è morto in via Longon a Monfumo mentre affrontava una salita. I passanti lo hanno visto cadere a terra hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma i sanitari del Suem 118 nulla hanno potuto fare per salvare l’uomo colpito probabilmente da infarto.