MANSUE' (TREVISO) - Ciclista investito ieri sera, 7 giugno, a Mansuè: è gravissimo. L'uomo, di 34 anni, è stato colpito da un'auto e sbalzato sull'asfalto intorno alle 22.45 in via per Oderzo. Violentissimo il colpo. Sul posto è invervenuto il Suem con l'elicottero che lo ha portato in ospedale in gravi condizioni.