Investe nella notte un ragazzo in bicicletta e scappa: è caccia al pirata della strada

TREVISO - Ciclista investito nella notte in via Ronchese da auto pirata: ferito un 19enne, è caccia all'automobilista.

L'incidente è accaduto verso l'1e 20 di questa notte, 8 gennaio. I sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri sono intervenuti in via Ronchese, dove un ciclista 19enne di origini kosovare, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un'automobilista che è scappato. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale civile di Treviso, dove si trova ricoverato, con una prognosi di 40 giorni.