Ciclista vicentino colpito da un albero durante una potatura, è grave in terapia intensiva

PIEVE DEL GRAPPA - Un ciclista di 60 anni è rimasto ferito sabato mattina a Pieve del Grappa poco dopo le 10. L'uomo viaggiava in sella a una mountain bike lungo un sentiero in una zona boschiva, dove erano in corso dei lavori di abbattimento di alcuni alberi. Uno di questi, per cause attualmente al vaglio, lo ha colpito violentemente. Il sessantenne, residente nel Vicentino, è rimasto ferito e si trova ricoverato in terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: 12:32

