Ciclista imbocca l'autostrada A27 e perde i sensi a causa del caldo

di Pio Dal Cin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - Sabato mattina aveva insegnato al figlio 13enne a domare il motorino nuovo che gli aveva regalato per trasmettere anche a lui la sua grande passione: come girare, come frenare, come accelerare in sicurezza. Come evitare gli ostacoli, come governare i cavalli. Poche ore dopo giaceva morta sull'asfalto del Fadalto, tradita dalla manovra incauta di un automobilista che ha impegnato la statale senza accorgersi di lei, del suo arrivo, proprio in quel momento, in sella alla Kawasaki Z650 di cui andava tanto orgogliosa. La morte di Chiara Bernardi, 42 anni, originaria di Tarzo ma residente col figlio in un condominio di Sarano di Santa Lucia di Piave, è più di un semplice lutto. E' la scomparsa di una donna energica e radiosa, piena di interessi e di curiosità verso la vita e il mondo.