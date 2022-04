BREDA DI PIAVE C’è una società sportiva che detiene primati davvero originali e difficilmente eguagliabili. Si tratta del Gs Mosole, che può schierare tra i suoi ciclisti non solo due coppie di gemelli, ma anche 4 fratelli, tutti con la stessa passione per la bicicletta. La società, presieduta dalla vulcanica e attivissima Mara Mosole, ex azzurra del ciclismo femminile italiano, in fatto di gemelli vanta una buona tradizione.



I PROTAGONISTI

I “veterani” sono Nicolò e Jacopo Bonan di Povegliano, classe 2008. Con loro l’anno scorso c’erano anche i gemelli Matteo e Filippo Ferrarese, classe 2007, ora passati al Vidor in una categoria superiore. Ma a completare il poker da primato sono arrivati David Andrea ed Elias Zeno Andras, classe 2015. E c’è di più perché, con l’arrivo di questi ultimi, il Gs Mosole si trova in squadra ben 4 fratelli. Oltre a David ed Elia la famiglia Andras, originaria della Romania e in Italia da oltre vent’anni, può schierare anche i fratelli più grandi: Cristian Emanuel di 11 anni e Daniel di 9 anni. Insomma un vero e proprio plotone di ragazzi svegli, simpatici e soprattutto con tanta passione per il ciclismo.



I PICCOLI

Gli Andras vivono a Spresiano. David Andrea ed Elias Zeno frequentano la prima elementare nella scuola S. Martino di Lovadina. Compiranno 7 anni in ottobre e sono al loro esordio in bicicletta nella categoria G1. La passione per le due ruote è cominciata quando avevano tre anni. Per loro i genitori hanno dovuto inizialmente predisporre delle biciclette munite di rotelle. Ma hanno imparato presto a restare in equilibrio e oggi cavalcano la loro bella bici da competizione. Oltre al ciclismo, una volta a settimana fanno nuoto presso la piscina di Arcade, ma la bici resta la loro passione più grande, insieme a quella per tutti i supereroi e alla frutta di cui sono super golosi. I loro fratelli più grandi gareggiano anche loro per il Gs Mosole nelle categorie G4 e G5. Sono stati loro i primi in famiglia ad avvicinarsi a questo sport grazie ai consigli di alcuni amici di famiglia. Ora i fratelli Andras formano un quartetto che probabilmente è tra i pochi, se non l’unico, in Italia.



LA COPPIA

L’altra coppia di gemelli è quella formata da Jacopo e Nicolò Bonan di Povegliano. I Bonan, ragazzi svegli con fisici da scalatore, frequentano la terza media con ottimi voti. Sono arrivati al Gs Mosole solo lo scorso anno dopo aver praticato con successo il taekwondo. Nel 2018 hanno entrambi partecipato ai Tricolori di Taekwondo, e Jacopo ha vinto una medaglia d’ argento nella sua categoria. Durante il lockdown, con le palestre chiuse e tanta voglia di fare sport, hanno deciso di prendere la bicicletta e da quel giorno non l’hanno più lasciata. Come racconta la mamma Cecilia, non hanno mai perso un allenamento o una gara e, anche nel tempo libero, quando il tempo lo permette, spesso prendono la bici e vanno sul Montello con il papà Stefano.



IL CASO

La curiosità per questi due gemelli non manca mai durante le gare, a partire dagli speaker delle corse, che vanno in tilt quando devono annunciarli. Ma la più grande sorpresa l’hanno ricevuta a Natale, quando il loro idolo Filippo Ganna, dopo aver visto una loro foto e conosciuto la loro storia, ha voluto spedire a entrambi una sua fotografia. Non una foto tradizionale ma proprio una foto staccata dal suo album con una dedica speciale per ciascuno di loro. E in fondo anche Jacopo e Nicolò un po’ campioni lo sono già. Sono infatti nati prematuri. Pesavano poco più di un chilo alla nascita e hanno dovuto restare diversi mesi in incubatrice...ma la tempra evidentemente c’era già e ora sono qui, a cavallo delle loro bici fiammanti, pronti a emulare i loro beniamini.