PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Sessantacinque edizioni, di cui una da Guinness World Record. E un patrimonio gastronomico-culturale da trasmettere alle nuove generazioni tenendo fede alle origini, anche se al posto di lugarin, morete, panigase e tordine - che nel 1956 come testimoniano le foto d'epoca giravano sullo spiedo in piazza a Pieve - oggi ci sono le quaglie cresciute negli allevamenti veneti. Quello che si apre a Pieve di Soligo è il fine settimana dello Spiedo Gigante, l'evento di ottobre simbolo per tutto il Quartier del Piave. Alla regia c'è sempre la Pro loco di Pieve di Soligo, associazione che 66 anni fa dette vita a questa manifestazione con l'allora presidente Ettore Baratto e il segretario Domenico Memi Zorzi. Di anno in anno (unico stop nel 2020 a causa della pandemia) questo evento è stato tenuto vivo, portando a Pieve di Soligo migliaia di persone.

Lo spiedo dei record



Nel 2017 con gli oltre 500 chili di volatili arrostiti, lo Spiedo Gigante entrò nel Guinness dei primati come il più grande arrosto di quaglie al mondo, titolo che tutt'ora detiene. E dopo un'edizione quella del 2021 ridimensionata a causa delle restrizioni anti-Covid, ora l'evento è tornato a proporre un ricco programma. «Ogni anno un gruppo di amici e amiche, riuniti nella Pro loco, si trasforma in studio legale, commercialista, staff di marketing, impresa logistica e cucina di ristorante per riuscire a portare in piazza lo Spiedo Gigante di Pieve, la Città dello spiedo - afferma l'associazione presieduta da Erminda Brunelli - Se siamo arrivati a più di 60 edizioni è grazie a tutti i volontari, all'amministrazione e alle associazioni che hanno dato il loro contributo negli anni per superare ogni problema con coraggio e buona volontà: ce la metteremo tutta anche quest'anno, per realizzare una edizione memorabile». «Già nel passato weekend c'è stato un primo esordio con lo spiedo tradizionale e una buona affluenza, da oggi c'è installazione del luna park per una festa all'insegna delle migliori condizioni sottolinea il sindaco Stefano Soldan - Ringrazio i volontari della Pro Loco e delle associazioni. Sarà uno spiedo straordinario». L'appuntamento è da domani, 7 ottobre, in piazza. Si inizia alle 19.30 con una serata enogastronomica a base di spiedo e griglia e la musica dei Segnali Caotici (prenotazioni al 346.2553483). Sabato, sempre dalle 19.30, ancora enogastronomia e musica protagoniste. Gran finale domenica: alle 10.30 la cerimonia di accensione del 65. Spiedo Gigante a base di quaglie che sarà servito in piazza a partire dalle 16.