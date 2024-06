Carne conservata in mezzo a sporcizia e sangue raffermo nei bazar di Castelfranco Veneto. Negli scaffali anche cibo scaduto

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Carne conservata in pessime condizioni tra sporcizia e sangue rappreso e cibo scaduto nei bazar di Castelfranco e parrucchieri con carenze igieniche. Nelle ultime settimane, la Polizia Amministrativa del Comando di Polizia Locale ha posto in essere una serie di controlli su territorio a tutela del consumatore. Un’azione attenta e mirata con verifiche che hanno riguardato, con maggiore attenzione, esercizi commerciali etnici o gestiti da stranieri quali bazar, macellerie, bar, sale slot, saloni di parruccheri ed altre attività di vendita al pubblico.

I controlli nel bazar di Castelfranco

Durante le ispezioni di macellerie e bazar etici della zona di Borgo Pieve, Borgo Treviso e Borgo Padova sono state rinvenuto cibo scaduto (anche da due anni), conservazione degli alimenti soprattutto lavorazioni di carni in pessime condizioni igieniche, tra sporcizia e sangue rappreso. Con il Servizio Igiene alimenti e nutrizione dell'Azienda Sanitaria, gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito un’ispezione in una macelleria dove precedentemente gli agenti della Locale avevano rinvenuto un banco frigo con le carni esposte prive di alcun riferimento (tipo di carne, provenienza, prezzo) e prive di separazione tra loro mescolandosi. Scovato nel magazzino di un bazar tra derrate alimentari mal conservate e sporcizia anche un dormitorio con veri e propri letti dislocati tra le derrate alimentari poste alla rinfusa.

I controlli hanno prodotto anche segnalazioni ad organi competenti (SIAN e NAS).

Maxi multe ai negozi

Sanzionati anche esercizi che proponevano al pubblico prodotti di origine estera privi della regolare etichettatura in lingua italiana recanti le informazioni per il consumatore. Sono state elevate altresì anche sanzioni per mancata esposizione dei prezzi, intere vetrine e scaffali di prodotti privi di alcuna indicazione del prezzo al consumatore finale, ed in taluni casi, prodotti scontati che non riportavano la corretta indicazione del prezzo originario traendo in inganno il cliente.

I parrucchieri

Alcuni saloni di acconciatura gestiti da cittadini stranieri sottoposti a controllo nella zona di Borgo Pieve e Borgo Treviso, hanno dimostrato carenze dal punto di vista igienico e l’assenza della figura del preposto o direttore tecnico ovvero il soggetto con competenze necessarie per tenere aperta l’attività. In un caso figurava come responsabile un soggetto residente a Catanzaro, ovvero un prestanome, con lo scopo unico di poterlo indicare in Scia ed aprire, violando la normativa di settore.