SILEA - Senza nulla togliere ai baci ardenti del Visconte, Kate Sharma preferisce la Cialcon di Silea. Le cialde trevigiane spopolano sul set di Bridgerton: la seconda serie ha visto brillare il talento e la bellezza delle due sorelle indiane, la nobile Edwina, definita dalla Regina Diamante della stagione estiva a Bath (protegè della sovrana e fanciulla con il più alto numero di pretendenti) e sua sorella, l'ardimentosa e sensuale Kate. Ma che al tè con mini sandwich fossero preferiti i prodotti di via degli Internati è stata un'enorme sorpresa.

LA SODDISFAZIONE

Kate Sharma del resto nelle diverse puntate ha dimostrato al mondo di essere incorreggibilmente contraria alle regole. E il cono gelato postato su Instagram è un'ulteriore conferma. Grande la soddisfazione di Andrea Vanin e della sorella, seconda generazione al timone della dolciaria trevigiana. «Shondaland, l'azienda produttrice della serie Netflix Bridgerton, ci ha inviato ieri le riprese delle interviste ai protagonisti principali della seconda serie - dice Andrea Vanin, titolare de La Cialcon di Silea - Simone Ashley, l'interprete della nobile indiana Kate Sharma, offre alle riprese delle telecamere un cono La Cialcon! I nostri importatori britannici ci hanno immediatamente contattati per gioire con noi di questo straordinario e spontaneo tributo. In queste ore siamo stati travolti da un'onda di emozione e simpatia. Inaspettata e graditissima: nulla sapevamo fino a stamattina».

LA SERIE

Creata da Chris Van Dusen e targata Shondaland, Bridgerton è la serie di genere sentimentale, in costume, ispirata alla saga best seller di Julia Quinn. Distribuita su Netflix, con la sua prima stagione lanciata il giorno di natale del 2020, Bridgerton ha ottenuto uno straordinario successo. È la serie di produzione inglese più vista al mondo sulla piattaforma Netflix. Tanto da essere giunta alla seconda stagione e di aver già previsto la produzione della terza e quarta. La bellezza delle due sorelle indiane ha fatto per un momento dimenticare alle fan l'assenza del Duca, che con il suo fascino aveva monopolizzato la prima serie. Rompere l'etichetta sembra la prerogativa di Kate Sharma che, seguendo il cuore e non il calcolo, alla fine riuscirà ad impalmare l'amato Bridgerton con il plauso sia della Regina sia di sua sorella. Ma sarebbe stato sorprendente se il cono trevigiano, grande novità culinaria alla corte di sua Maestà fosse stato immortalato dalla penna graffiante di Lady Winstead. Chissà, forse nella terza serie, comparirà la Cialcon, rarità gastronomica dall'Italia nata dal laboratorio artigianale per la produzione dei coni e cialde per gelati, grazie all'iniziativa imprenditoriale dei fratelli Luigi e Roberto Vanin, che oggi produce 1.500.000 pezzi al giorno.