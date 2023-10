TREVISO - Scena choc, ieri mattina, sul cavalcavia della stazione. Una bambina di 12 anni è stata vista appoggiare la sua bicicletta al parapetto che costeggia la carreggiata e poi sporgersi. È stato un attimo. La piccola è caduta di sotto.

Il traffico si è fermato. Non erano ancora le 9,30 di mattina. Gli automobilisti, inorriditi, hanno dato l’allarme. Si è temuto il peggio. Un volo di quella portata. La piccola è, infatti, caduta nella strada sottostante il cavalcavia, dopo la rampa che consente l’accesso alla stazione dalla parte di San Zeno. Un dislivello di una quindicina di metri. Il centralino del Suem, per un attimo, è stato intasato dalle chiamate di gente che chiedeva, quasi urlando, un intervento immediato. «C’è una bambina che è caduta di sotto». Ma quella piccola aveva un angelo a vegliare sulla sua vita. È caduta battendo, con violenza, gli arti inferiori sull’asfalto. Ma così facendo ha salvato la testa. E la vita. I sanitari del Suem, infatti, l’hanno prelevata, dopo aver constatato che non era in pericolo di vita, e l’hanno portata d’urgenza in ospedale al Ca’ Foncello dove è stata ricoverata per fratture alle gambe. Fratture scomposte, non certo semplicissime da guarire. Ma la piccola, italiana, è salva.



L’INTERVENTO

Sul posto anche una pattuglie delle Volanti, in supporto al Suem. Adesso, resta da capire cosa davvero sia successo vicino a quel parapetto. Cosa ci faceva lì una bimba di 12 anni? Troppo tardi per andare a scuola in sella alla sua bicicletta. E poi, perchè si è fermata proprio sulla sommità del cavalcavia? Sembra che abbia studiato i suoi gesti, uno a uno. Ha appoggiato la bicicletta e poi si è sporta nel vuoto. Pensare a istinti suicidi in una bambina che frequenta ancora la scuola media sembra un controsenso. Una vita davanti e ancora i sogni di una bambina che si sta trasformando in giovane donna. Sarà tutto da verificare nei prossimi giorni.



I GENITORI

Intanto ieri, subito dopo il fatto, sono stati informati i genitori della piccola. Il papà è accorso sul posto giusto per vedere la piccola caricata in ambulanza. E l’ha raggiunta insieme alla mamma. Sono giunti al nosocomio cittadino sconvolti. In preda alle peggiori paure. Ma i sanitari li hanno rassicurati. «La vostra bambina sta bene». Da loro e dal confronto con la loro piccola, arriveranno forse le prime risposte di un’imprudenza, se questo è stato, che poteva costarle la vita. Sporgersi dal parapetto del cavalcavia della stazione è rischioso, troppo pericoloso. E poi, sembra che con lei non ci fosse nessuno. Difficile ipotizzare una sfida, un gioco che si è spinto troppo in là, finendo per trasformarsi nel peggiore incubo che quella piccina, insieme alla sua famiglia, deve aver vissuto. I giorni di ospedalizzazione le serviranno, probabilmente, per mettere a fuoco quanto successo, aiutata dai familiari. E per pensare che quella caduta non si altro che un sogno, brutto, finito nel migliore dei modi.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.