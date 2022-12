Dopo oltre 50 anni di servizio chiude la pizzeria Arlecchino di Ponzano

PONZANO VENETO (TREVISO) - A Ponzano Veneto chiude la storica pizzeria e ristorante Arlecchino dopo più di cinquant’anni di servizio fatto di accoglienza ed eccellente ristorazione. Inaugurato nel ‘67, il locale dal ‘71 è stato gestito dalle famiglie Crespan e Pizzolato che ne avevano rilevato l’attività dopo tre gestioni che non avevano lasciato alcun segno. Racconti ed emozioni di questi lunghi anni di servizio sono dunque ieri stati al centro di un momento di toccante condivisione con l'Amministrazione comunale e con il direttivo della Proloco. Una sorta di ultima cena tra i consueti clienti e commensali. E poi foto di rito tutti dietro al bancone con Marialuisa Crespan, Giuseppe Pizzolato ed il figlio Mauro. Non poteva inoltre mancare un piccolo presente da parte del Comune, consegnato nelle mani dei due proprietari e gestori che con qualche lacrima hanno condiviso con tutti queste ultime ore di ristorazione che sono arrivate a circa un anno (era metà gennaio 2022) dalla scomparsa di nonna Argentina, detta "a Mora", quale capostipite della famiglia e immancabile guerriera dietro il bancone ed i fornelli. «Con loro se ne va una parte della nostra storia e con essa tanti ricordi di un locale conosciuto in tutto il trevigiano - afferma il sindaco Antonello Baseggio - Un grazie particolare a Marialuisa e a Giuseppe e al figlio Mauro che insieme alla nonna hanno reso la comunità di Ponzano in un certo senso anche accogliente. Ora l'augurio va a chi prenderà per mano questa storia e questo locale nella speranza che lo stesso continui ad essere frequentato e vissuto con valori non sempre commerciali, ma piu spesso familiari che lo hanno contraddistinto».

I ricordi

«Dopo 52 anni concludiamo la nostra avventura lavorativa. Ci sentiamo davvero di ringraziare tutti, a partire dai nostri affezionati clienti che in tanti anni abbiamo potuto vedere prima da ragazzini e poi diventare anche nonni - concludono i titolari dell’Arlecchino - Siete stati la parte più bella, calorosa del nostro percorso e ci siete stati molto vicini anche durante il recente lutto per la perdita della nostra amata “Mora”. Un ringraziamento di cuore anche a tutti i nostri collaboratori, del presente e del passato, che ci hanno permesso di crescere e di attraversare anche qualche tempesta! E un ringraziamento anche a Ponzano, questo bellissimo paese che ci ha accolto tanti anni fa quando Via Roma era ancora uno sterrato! Ora, la vita prosegue e chi continuerà sarà sicuramente meritevole di portare avanti la nostra tradizione».