Lite tra extracomunitari (con coltello) e frequentazione di pregiudicati: chiuso il Dema's Bar e sospesa la licenza

TREVISO - Chiuso per 10 giorni il Dema's Bar: la polizia di Stato vi ha spesso trovato soggetti con precedenti penali ed è dovuta intervenire per liti scoppiate, anche nelle adiacenze, con implicazioni penali. Il questore di Treviso ha disposto pertanto, esclusivamente per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini, la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande dell’esercizio pubblico. Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per 10 giorni, previa notifica da parte del personale della Divisione di polizia amministrativa alla titolare dell’esercizio commerciale, decorre da oggi 16 luglio.

La sospensione della licenza, in particolare, è la conclusione di un procedimento avviato dopo un ultimo episodio di lite tra cittadini extracomunitari iniziato all’interno del locale e conclusosi nell’adiacente zona esterna, che ha fatto scaturire in uno dei soggetti coinvolti un risentimento di rivalsa tale da spingerlo ad armarsi di coltello per vendicarsi dei suoi presunti assalitori.

Il locale è stato oggetto nell’ultimo anno di particolare attenzione da parte del personale della polizia di Stato, in quanto abituale luogo di ritrovo di diversi pregiudicati. In effetti, anche durante un recente controllo, sono stati trovati all’interno del locale diversi soggetti con precedenti penali, il che ha costituito ulteriore motivo per l’emanazione del provvedimento di chiusura.

Il provvedimento - chiarisce la Questura - non costituisce, pertanto, una sanzione per l’esercizio pubblico, ma ha natura esclusivamente preventiva a tutela dei cittadini trevigiani. Il provvedimento, in effetti, si è reso necessario per porre fine ad una situazione di rischio per la sicurezza pubblica.