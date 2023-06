Chiude il "Biscottificio in pigiama" della pediatria dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso: «Anche le belle favole sono destinate a finire»

TREVISO - Anche il “Biscottificio in pigiama” dell’ospedale di Treviso sembra essere stato colpito della crisi. Con una lettera colma di amara ironia, Adriano Mellone, chef e professore dell’ istituto alberghiero, racconta la chiusur a, per lui inaspettata , del progetto rivolto ai bambini ricoverati al Ca’ Foncello. «Anche le belle favole sono destinate a finire - ha detto -. Eccoci quindi a celebrare, con profondo dolore, la scomparsa di una storia bellissima, che ha fatto nascere “creature simili” anche in altri nosocomi, in Italia come all’estero. Purtroppo, al contempo, sono nate anche gelosie per il mal sopportato successo di questo iniziativa bella e pulita».



LA STORIA

Inaugurato da un ventennio, il laboratorio preparava quotidianamente biscotti, pizzette e dolci che venivano offerti ai giovanissimi pazienti che erano ricoverati nel reparto di Pediatria del Ca’ Foncello. Nato dall’idea della primaria Silvana Agostini e della maestra Marika Visentin, il Biscottificio veniva seguito da Mellone. Il professore aveva voluto realizzare questo progetto per cercare di portare un po’ di sollievo ai piccoli malati e, in ben poco tempo, era diventato motivo di entusiasmo per l’allora neonata Isola della Pediatria, ma non solo. Accanto alle quotidiane prelibatezze che venivano sfornate, nello spazio del Biscottificio si tenevano corsi che tenevano occupati (e distraevano) i bambini che erano costretti a rimanere in ospedale, magari per lungo tempo. A finanziare il progetto, negli anni, erano stati i tanti interventi di solidarietà, che avevano coinvolto pure personaggi sportivi e personaggi famosi. «L’odore di quel che veniva realizzato non attirava solo i piccoli, ma anche i grandi - si legge ancora nella lettera -. Al punto che dalla vicina Chirurgia talvolta arrivavano i medici, attirati dal profumo delle pietanze appena sfornate, chiedendo se “fosse avanzato qualcosa”».