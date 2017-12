Addio al mitico "barcone": smantellamento in corso, via anche le passerelle

di Elena Filini

TREVISO - Oltre al declino, la sicurezza. Di sera, con il favore del buio, alcune persone si introducono nel barcone e bivaccano. Molte le segnalazioni giunte al Comando di polizia locale negli ultimi mesi. Al punto che il Comandante Maurizio Tondato ha emesso un'ordinanza per sfilare definitivamente la passerella, impedendo quindi l'accesso da terra al barcone. L'operazione è prevista per il prossimo 4 dicembre. L'intervento è stato concordato con Francesco Bertino, titolare di Metalco, l'azienda proprietaria dell'imbarcazione.«Sono stati loro a sollecitare l'intervento - spiega Tondato - per una questione di sicurezza.. E di notte salgono persone in un luogo ormai malsicuro. Il rischio è che qualcuno si faccia male. Per questo abbiamo deciso di intervenire già lunedì prossimo». Il transito nell'area e l'uso degli stalli sarà vietato dalle 6 del mattino alle 14 di lunedì prossimo. La sicurezza ha così accelerato un percorso ormai inesorabile...