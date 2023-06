TREVISO - La notizia è arrivata all’improvviso, ieri mattina, 6 giugno. E ha sorpreso tanti i clienti che tutto si aspettavano tranne che una sorpresa del genere: l’Habitat Cafè, il bar aperto da circa tre anni in via Municipio, proprio davanti a Ca’ Sugana e diventato punto di riferimento anche per tanti dipendenti comunali, chiude. Venerdì sarà l’ultimo giorno di lavoro poi Giulia e Maura, le anime del locale, tireranno giù definitivamente la saracinesca. «Fa sorridere pensare che abbiamo aperto in piena emergenza Covid, quando in pratica tutti chiudevano, e non senza rischi quindi. Abbiamo tenuto duro e siamo andate avanti. E ci tocca chiudere proprio adesso che l’emergenza è passata. Se riapriremo da un’altra parte? No, penso proprio di no. Basta così».



IL MOTIVO

Ieri l’atmosfera dentro l’Habitat Cafè era un misto di commozione e delusione: «Non vale la pena investire in città - commenta amaramente Giulia - adesso poi sta aumentando tutto e continuare ad andare avanti è sempre più difficile». La voglia di parlare non è molta, ma è chiaro che il giro di clienti non è più sufficienti a coprire i costi, a garantire un minimo di margine a chi lavora. Giulia e Maura hanno spiegato le loro ragioni sia con un post nella pagina ufficiale del locale, sia con un grande cartello affisso all’ingresso. Hanno voluto mettere nero su bianco le loro motivazioni, spiegare perché un’esperienza che comunque aveva iniziato a fare presa, debba terminare così all’improvviso.



IL CARTELLO

«Abbiamo avviato il nostro sogno in un momento in cui nessuno credeva che le cose sarebbero tornate alla normalità - scrivono nel loro messaggio - ci siamo fatte conoscere per come siamo, due ragazze che in questo progetto avevano riposto la più profonda fiducia. Da semplici clienti, molti di voi sono diventati amici, alcuni dei quali parlandoci delle loro confidenze più importanti». Il rapporto con i clienti è stato uno dei punti di forza del locale. E ieri in tanti sono passati solo per assicurarsi che le voci fossero vere. A tutti Giulia e Maura hanno risposto col sorriso di sempre: «Purtroppo è vero - hanno detto - non ci sono più le condizioni per andare avanti, ci fermiamo qui». Ai clienti hanno voluto quindi spiegare usando parole dolci: «Vi ringraziamo per la fiducia incondizionata che avete riposto in noi in questi tre anni di Habitat Cafè, periodo che ci ha dato l’occasione per migliorarci e crescere sotto molti aspetti. Noi abbiamo dato il massimo, alimentate anche dal vostro supporto, ma purtroppo le condizioni che si sono venute a creare ci portano a prendere una decisione sofferta. Vi comunichiamo che dal prossimo 10 giugno l’attività di Habitat Cafè cesserà. Con profonda gratitudine». La storia, insomma, finisce qui.