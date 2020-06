ODERZO - Ha lottato per due anni contro il cancro che l'aveva colpito. Malattia tenuta a bada per mesi, affrontata dal dottor Franco Tonetto, 70 anni, con tenacia, dignità, rigore. Quelle stesse qualità che lo contraddistinguevano nella sua vita di medico chirurgo, già primario del pronto soccorso opitergino.

Nelle ultime settimane quel male che pareva essersi acquietato è tornato con violenza. Fino ad avere il sopravvento sul dottor Tonetto, mancato ieri. Un volto notissimo il suo, conosciuto per aver trascorso la sua vita professionale all'ospedale opitergino. Dapprima nel reparto di Chirurgia; nel 2002 aveva affrontato con rinnovato impegno l'incarico di primario del pronto soccorso. Franco Tonetto si era laureato in Medicina e Chirurgia all'università di Padova nel 1974. Si era specializzato nel 1981 in chirurgia toracica a Trieste e nel 1987 in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.



I colleghi chirurghi lo ricordano per la sua spiccata attitudine alla chirurgia. «Precisione, rigore, attenzione e tanta umanità nei confronti degli ammalati è il commento della moglie Daniela, si erano sposati nel 1975 - Le persone gli stavano a cuore, amava moltissimo il suo lavoro. Ogni volta che ha potuto ha approfondito le sue specialità. Ha partecipato ai seminari con il professor Veronesi. È stato tra i primissimi chirurghi ad eseguire interventi in laparoscopia». Nel 2002 si rese vacante il posto di primario del pronto soccorso opitergino e subito la direzione generale pensò al dottor Tonetto. Per la sua specialità in chirurgia d'urgenza, nonché per l'abilitazione a primario di pronto soccorso conseguita nel 1988. Soprattutto per le sue doti professionali e per la spiccata umanità. Perché la prima linea, qual è un reparto di pronto soccorso, necessità sì della massima efficienza organizzativa e nel contempo di doti quali comprensione ed empatia.

Fra i soci più anziani del Lions Club di Oderzo, il dottor Tonetto portava avanti da parecchi anni il progetto Martina. Si tratta di un'attività di informazione sui corretti stili di vita da tenere, rivolta in particolare agli studenti. Franco Tonetto, fino allo scorso febbraio ha continuato a girare per gli istituti superiori di Oderzo e Conegliano per parlare di prevenzione ed educazione sanitaria agli studenti. Lascia la moglie Daniela, le figlie Chiara ed Anna. Si può rendere omaggio al defunto alla Casa funeraria di Gorgo al Monticano. Il funerale avrà luogo giovedì alle 11 in duomo. Il rosario viene recitato mercoledì alle 19.30 in duomo.

