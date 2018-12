Minorenni ossessionati dalla forma fisica perfetta: «Richieste già a 14 anni, portati dai genitori»

di Mauro Favaro

TREVISO -accompagnati daiche si presentano con la, l'ultimo è stato Tom Cruise, chiedendo di assomigliare a lui. E altri ancora che vogliono rimodellare il proprio naso per venire meglio nei selfie. Sono le mode che stanno attraversando il mondo della Chirurgia plastica., che opera da oltre 20 in libera professione tra Treviso e Belluno, ne ha viste di tutti i colori. Ha sempre ascoltato i giovani e le loro famiglie. Ma poi si è rifiutato di eseguire le operazioni . Ha detto di no diverse volte: se alla base non c'è un reale problema, un inestetismo oggettivo, le richieste cadono nel vuoto. Tutto questo per quanto riguarda la libera professione nei centri privati. Gli interventi puramente estetici sono infatti stati banditi dagli ospedali della Marca: non si possono più fare nemmeno a pagamento. L'Usl sta valutando l'opportunità di tornare sui propri passi. Per il momento, però, le cose stanno così.