SILEA (Treviso) - Sarebbero 5 minorenni, tutti di età compresa fra i 13 ed i 17 anni, e residenti nella zona, i responsabili di due gravi incendi dolosi registrati alcune settimane fa negli spazi dismessi della ex fabbrica Chiari & Forti di Silea A risalire alla loro identità sono stati i carabinieri che hanno denunciato i ragazzi per incendio doloso in concorso. A bruciare, in entrambe le circostanze, furono vecchi incartamenti e materiale plastico trovato in uffici abbandonati. Per estinguere le fiamme si rese necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Il complesso della ex azienda alimentare, in seguito passata nelle mani di Paf Holding (Gruppo Malgara) e quindi di Acqua Pia Antica Marcia per finire poi messa all'asta a causa del fallimento di quest'ultima società, nell'aprile del 2015 era stata interessata da un incendio di grandi dimensioni, di certa origine dolosa, i cui responsabili non sono mai stati individuati. Il complesso è ad oggi ancora in stato di completo abbandono e tutti i tentativi di vendita sono andati deserti.

