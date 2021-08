Terrore in casa: insegnante legata e rapinata da banditi mascherati

CHIARANO - Donna di 61 anni rapinata in casa da due malviventi, che le legano i polsi con delle fascette e la minacciano con un coltello. Minuti di puro terrore ieri sera, 22 agosto, per un'insegnante di Chiarano (Treviso). Verso le 21 due malviventi, con guanti e passamontagna, sono entrati in casa di A. S., approfittando di una finestra lasciata aperta sul retro dell'abitazione. Hanno immobilizzato la vittima, minacciandola con un coltello e le hanno legato i polsi con fascette di plastica. A suon di intimidazioni si sono fatti consegnare 100-200 euro in contanti e vari monili in oro per poi dileguarsi. Quando sono fuggiti, la donna è riuscita a liberarsi e a chiamare i carabinieri. Sulla rapina stanno indagando a 360 gradi i militari della stazione di Cessalto e del Norm di Conegliano per dare un volto e un nome ai responsabili.