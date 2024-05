CHIARANO – Dal carcere dove sta scontando una pena di 5 anni e 4 mesi per i reati di spaccio, lesioni, porto d’armi e per aver violato il decreto di espulsione, il 33enne kosovaro Edmon Balaj continua a professare la propria innocenza. Difeso dall’avvocato Alessandra Nava, l’uomo ha presentato istanza al tribunale del riesame per ottenere il dissequestro (udienza fissata il 30 maggio, ndr) di telefono, giubbotto e scocca di uno scooter che aveva in garage a cui erano stati posti i sigilli dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta sulla sparatoria del 7 marzo scorso che aveva visto come vittima il cugino, il 37enne Hajdin Kukiqi, raggiunto da due colpi di pistola mentre, a piedi, stava andando a prendere l’auto per andare al lavoro. A sparare due persone a bordo di uno scooter, un Yamaha T-Max, che poi si sono date alle fuga.

LE INDAGINI

Per la Procura Balaj è coinvolto nel delitto. Se non come esecutore materiale o conducente dello scooter almeno come mandante. Per questo motivo ha incaricato i carabinieri del Ris di Parma di effettuare tutti i rilievi necessari sul giubbotto sequestrato a Balaj (simile a quello indossato da uno dei due personaggi in sella allo scooter, ndr) e sulla maschera di uno scooter trovata nel suo garage. L’esame inizierà mercoledì.

LA DIFESA

Balaj, d’altra parte, ha sempre sostenuto di non aver niente a che fare con la sparatoria che ha visto come vittima il cugino. Non c’entro nulla con questa storia - ha detto il 33enne - Il giorno della sparatoria ero in Kosovo, e non ho niente contro mio cugino». Balaj ha anche aggiunto di essere tornato a Salgareda soltanto due giorni fa per risolvere alcune questioni lavorative legate all’attività del fratello, titolare di un’impresa edile. Sperava di riuscire a eludere i controlli e di tornare in Kosovo prima di essere acciuffato.