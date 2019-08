È veneto lo chef preferito dal Vaticano: «Ecco il mio menù servito a tre Papi»

di Edoardo Pittalis

L'INTERVISTA«Wojtyla amava gli asparagi, in tutti i modi. Ratzinger non mangia funghi e non beve vino, ma non può mancare la torta Sacher. Francesco non ha problemi, mangia di tutto, mi è capitato di portargli anche la pizza».Sono pochissimi quelli che possono raccontare di aver cucinato per tre Papi e di continuare da 17 anni a servire i pranzi in Vaticano. Per molti mesi metà dei giorni il Cuoco dei Papi li trascorre a Roma. Sergio Dussin, 62 anni, di Fonte (Treviso), tre ristoranti, 40 dipendenti, tre milioni e mezzo di fatturato, tre figli, due già impegnati nell'attività di famiglia. Dice che ogni volta che lo chiamano da Roma si sente domandare: «Se lei è libero».