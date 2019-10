L'allarme della Cgil: «Scuole sporche costrette a chiudere»

di Mauro Favaro

TREVISO - Ci sono anchetra i 147 addetti alle pulizie di 39 scuole , a partire da tutti gli asili statali, le elementari e le medie di Treviso, che ora rischiano di ritrovarsi a casa . E senza di loro le scuole, oltre che sporche, rischiano addirittura la chiusura. Sono 39 gli istituti in bilico nella provincia. A luglio le tre lavoratrici erano tornate sui banchi, rispettivamente a 61, 52 e 46 anni, ottenendo la licenza media. Un requisito fondamentale, assieme a un’anzianità di servizio di almeno 10 anni, per rientrare nell’elenco degli addetti che lavorano per la cooperativa Rekeep, ex Manutencoop, e che entro fine anno dovrebbero diventare dipendenti a tutti gli effetti del ministero dell’Istruzione, come previsto dalla legge di bilancio. Internalizzazione, si chiama. In altre parole, il sogno di un lavoro stabile dopo anni di precariato tra cambi di appalti e tagli di orario. Senza questi addetti le scuole resterebbero sporche fino al punto da dover chiudere. Ma