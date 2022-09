Cessalto. Messa con processione della statua della Vergine Maria nel tratto maledetto della A4

CESSALTO - Troppi incidenti, momento di preghiera al casello di Cessalto. «Abbiamo incidenti 12 mesi l'anno, sull'autostrada e fuori. Cessalto è un nome che ricorre quasi sempre nella cronaca nera, il fenomeno ci tocca profondamente e non accenna ad attenuarsi», queste le parole di Don Mauro Gazzelli, parroco del comune trevigiano che ospita uno dei tratti della A4 più critici.

La cerimonia ha visto anche la processione della Vergine Maria rimossa per l'occasione della chiesa e portata fino al lato dell'autostrada. L'iniziativa rientra comunque in un programma più ampio, promosso dall'amministrazione comunale e da un'associazione di persone rimaste invalide dopo un sinistro stradale, che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione su un problema di rilevanza sociale sempre di attualità, quello degli incidenti che coinvolgono ogni anno sempre più persone e soprattutto giovani.

«Di fronte alla chiesa ho fatto collocare un'urna con l'immagine di un angioletto e 41 nomi di giovani del posto - ha aggiunto don Gazzelli - quasi tutti morti sulla rete viaria locale. Questo per l'inadeguatezza delle strutture, per la mancanza di piste ciclabili ma anche - prosegue - per comportamenti a rischio, come l'assunzione di alcol e la tendenza a tenere velocità eccessive, rispetto ai quali sono necessari interventi educativi dedicati, non illudiamoci che i controlli con l'alcoltest possano incidere in modo decisivo sul problema».

Tante le autorità presenti alla cerimonia di questa mattina, 24 settembre per portare anche simbolica vicinanza alle vittime e sperare in un futuro con meno incidenti.