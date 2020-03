In fiamme tetto di una casa a schiera: grossi danni alle abitazioni

CESSALTO - Incendio ieri sera in un'abitazione di Cessalto, nel trevigiano: a bruciare il cappotto esterno di una delle tre abitazioni a schiera in via Papa Giovanni XXIII. L'incendio è stato spento velocemente dai Vigili del fuoco di Motta di Livenza, San Dona di Piave (e in supporto Autoscala e Autobotte da Treviso) ma le abitazioni hanno subito danni importanti. Ultimo aggiornamento: 08:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA